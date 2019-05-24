Часто водії відмовляються отримати на місці зупинки постанову поліції про накладення штрафу. Мотивом відмови слугує думка про можливість несплати штрафу при відсутності в постанові підпису водія про отримання.

Проте, така думка є хибною! Поліцейський одразу зазначає в постанові, що водій відмовився від отримання.

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На оскарження штрафу водій має 10 днів з дня винесення постанови, на сплату – 15 днів з дня вручення. Після відмови в отриманні постанови, поліція повинна надіслати таку постанову водію за місцем проживання. Проте, не відомо коли така постанова надійде поштою, якщо взагалі надійде (це ж Укрпошта).

Якщо водій не має копії постанови, то не може ні сплатити штраф (нема суми штрафу, реквізитів для сплати), ні оскаржити (нема основного доказу штрафу, нема даних про поліцейського, до кого оскаржити).

Водночас, несплата чи не оскарження у передбачені строки штрафу тягне за собою подвоєння суми штрафу та передання поліцією матеріалів на стягнення у виконавчу службу, яка в свою чергу стягне подвійний розмір штрафу з витратами на виконавче провадження або ж заборонить виїзд водієві за кордон, або обтяжить майно.

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Таким чином, у будь-якому разі відмова водія отримати копію постанови шкодить тільки особисто йому.