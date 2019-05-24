Часто водители отказываются получить на месте остановки постановление полиции о наложении штрафа. Мотивом отказа служит мысль о возможности неуплаты штрафа при отсутствия в постановлении подписи водителя о получении.

Тем не менее, такое мнение ошибочно! Полицейский сразу отмечает в постановлении, что водитель отказался от получения.

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На обжалование штрафа водитель имеет 10 дней со дня вынесения постановления, на уплату – 15 дней со дня вручения. После отказа в получении постановления, полиция должна направить такое постановление водителю по месту жительства. Однако, не известно когда такое постановление придет по почте, если вообще поступит (это же Укрпочта).

Если водитель не имеет копии постановления, то не может ни оплатить штраф (нет суммы штрафа, реквизитов для уплаты), ни оспорить (нет основного доказательства штрафа, нет данных о полицейском, к кому обжаловать).

Вместе с тем, неуплата или не обжалование в предусмотренные сроки штрафа влечет за собой удвоение суммы штрафа и передачи полицией материалов на взыскание в исполнительную службу, которая в свою очередь взыщет двойной размер штрафа с расходами на исполнительное производство или же запретит выезд водителю за границу, или обременит имущество.

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Таким образом, в любом случае отказ водителя получить копию постановления вредит только лично ему.