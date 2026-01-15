Що означає позначка "S" у техпаспорті автомобіля

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу містить низку буквено-цифрових позначень, які відображають ключові технічні характеристики автомобіля. Серед них окрему увагу варто звернути на графу P.3, адже саме вона відповідає за зазначення типу палива, на якому працює транспортний засіб.

Графа P.3 розміщується на зворотному боці бланка свідоцтва про реєстрацію. У ній вказується вид пального чи комбінація їх видів, що використовується автомобілем. Це може бути бензин, дизельне пальне, газ або інші джерела енергії. Позначення здійснюється латинськими літерами відповідно до українських стандартів. Наприклад, бензин позначається літерою B.

У випадку встановлення газобалонного обладнання інформація про це також відображається саме в графі P.3. Якщо транспортний засіб переобладнано для роботи на газі або на комбінованому паливі газ/бензин, у цій графі з’являється позначка S. Запис про ГБО не вноситься до розділу «Особливі відмітки», оскільки тип палива є базовою технічною характеристикою автомобіля.

Наявність правильної інформації в графі P.3 підтверджує, що транспортний засіб офіційно переобладнаний, «на папері» всі роботи виконані з дотриманням вимог безпеки.

Після встановлення ГБО власник зобов’язаний протягом 10 днів з моменту отримання сертифіката відповідності звернутися до сервісного центру МВС для внесення змін до реєстраційних документів. Керування транспортним засобом зі старим свідоцтвом про реєстрацію після переобладнання вважається порушенням.

За результатом звернення власнику видається нове свідоцтво, у якому в графі P.3 буде зазначено актуальний тип палива, зокрема S — бензин або газ/бензин.

Для внесення змін до свідоцтва про реєстрацію доставляти автомобіль до сервісного центру МВС не потрібно. Винятком є випадки, коли власник додатково замовляє проведення експертного дослідження — тоді транспортний засіб необхідно пред’явити фахівцям.