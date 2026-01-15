Что означает отметка "S" в техпаспорте автомобиля

Свидетельство о регистрации транспортного средства содержит ряд буквенно-цифровых обозначений, которые отражают ключевые технические характеристики автомобиля. Среди них особое внимание стоит обратить на графу P.3, ведь именно она отвечает за указание типа топлива, на котором работает транспортное средство.

Графа P.3 размещается на обратной стороне бланка свидетельства о регистрации. В ней указывается вид топлива или комбинация видов топлива, что используется автомобилем. Это может быть бензин, дизельное топливо, газ или другие источники энергии. Обозначение осуществляется латинскими буквами в соответствии с украинскими стандартами. Например, бензин обозначается буквой B.

В случае установки газобаллонного оборудования информация об этом также отображается именно в графе P.3. Если транспортное средство переоборудовано для работы на газе или на комбинированном топливе газ/бензин, в этой графе появляется отметка S. Запись о ГБО не вносится в раздел "Особые отметки", поскольку тип топлива является базовой технической характеристикой автомобиля.

Наличие правильной информации в графе P.3 подтверждает, что транспортное средство официально переоборудовано, "на бумаге" все работы выполнены с соблюдением требований безопасности.

После установки ГБО владелец обязан в течение 10 дней с момента получения сертификата соответствия обратиться в сервисный центр МВД для внесения изменений в регистрационные документы. Управление транспортным средством со старым свидетельством о регистрации после переоборудования считается нарушением.

По результатам обращения владельцу выдается новое свидетельство, в котором в графе P.3 будет указано актуальный тип топлива, в частности S - бензин или газ / бензин.

Для внесения изменений в свидетельство о регистрации доставлять автомобиль в сервисный центр МВД не нужно. Исключением являются случаи, когда владелец дополнительно заказывает проведение экспертного исследования - тогда транспортное средство необходимо предъявить специалистам.