Що робити, якщо не виходить перереєструвати авто через Дію

Цифрові державні сервіси значно спростили процеси купівлі-продажу транспортних засобів в Україні. Однак у деяких випадках під час перереєстрації авто в застосунку Дія користувачі отримують повідомлення «Відхилено». Така ситуація не є технічною помилкою застосунку і потребує особистого звернення до сервісного центру МВС.

Чому виникає відмова в Дії

Повідомлення про відхилення означає, що автоматизована перевірка виявила невідповідності або обмеження в одному чи кількох державних реєстрах. Це можуть бути розбіжності в персональних даних, наявність обтяжень на транспортний засіб, заборон на реєстраційні дії або інші юридичні обмеження.

Важливо розуміти, що оператори довідково-інформаційного центру ГСЦ МВС та консультанти онлайн-чату не мають доступу до детальної інформації з реєстрів і не можуть встановити конкретну причину відмови дистанційно. Тому телефонувати ім немає сенсу.

Що робити у разі відмови

Для проведення процедури перереєстрації покупець і продавець можуть особисто звернутися до державної установи – територіального сервісного центру МВС. Під час візиту адміністратори здійснюють перевірку інформації у державних реєстрах.

Якщо буде виявлено обмеження або обтяження, про це повідомлять заявників із поясненням подальших дій. Якщо є певні порушення – викликають поліцію. За відсутності невідповідностей транспортний засіб буде перереєстровано в стандартному порядку.

Звернутися до ТСЦ МВС можуть:

власник транспортного засобу та покупець;

уповноважена особа, яка діє на підставі нотаріально посвідченого доручення.

Перелік необхідних документів

Для перереєстрації транспортного засобу в сервісному центрі МВС потрібно мати:

Паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, з відміткою про місце реєстрації або відповідним витягом.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Договір купівлі-продажу або інший документ, що підтверджує правомірність набуття авто (оформлюється безпосередньо в ТСЦ МВС).

Нотаріально посвідчене доручення, якщо звертається представник.

За потреби — висновок експертного дослідження транспортного засобу.

Чому візит до ТСЦ інформативніше

Перевірка під час перереєстрації охоплює кілька державних реєстрів одночасно. Наявність заборони хоча б в одному з них унеможливлює проведення реєстраційної дії в онлайн-форматі. Саме тому застосунок Дія інформує користувача про відмову, але роз’яснення можна отримати лише під час особистого звернення до сервісного центру МВС.