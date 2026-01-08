Що робити, якщо не виходить перереєструвати авто через Дію

Цифрові державні сервіси значно спростили процеси купівлі-продажу транспортних засобів в Україні. Однак у деяких випадках під час перереєстрації авто в застосунку Дія користувачі отримують повідомлення «Відхилено». Така ситуація не є технічною помилкою застосунку і потребує особистого звернення до сервісного центру МВС.
Чому виникає відмова в Дії
Повідомлення про відхилення означає, що автоматизована перевірка виявила невідповідності або обмеження в одному чи кількох державних реєстрах. Це можуть бути розбіжності в персональних даних, наявність обтяжень на транспортний засіб, заборон на реєстраційні дії або інші юридичні обмеження.
Важливо розуміти, що оператори довідково-інформаційного центру ГСЦ МВС та консультанти онлайн-чату не мають доступу до детальної інформації з реєстрів і не можуть встановити конкретну причину відмови дистанційно. Тому телефонувати ім немає сенсу.
Що робити у разі відмови
Для проведення процедури перереєстрації покупець і продавець можуть особисто звернутися до державної установи – територіального сервісного центру МВС. Під час візиту адміністратори здійснюють перевірку інформації у державних реєстрах.
Якщо буде виявлено обмеження або обтяження, про це повідомлять заявників із поясненням подальших дій. Якщо є певні порушення – викликають поліцію. За відсутності невідповідностей транспортний засіб буде перереєстровано в стандартному порядку.
Звернутися до ТСЦ МВС можуть:
- власник транспортного засобу та покупець;
- уповноважена особа, яка діє на підставі нотаріально посвідченого доручення.
Перелік необхідних документів
Для перереєстрації транспортного засобу в сервісному центрі МВС потрібно мати:
- Паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, з відміткою про місце реєстрації або відповідним витягом.
- Реєстраційний номер облікової картки платника податків.
- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
- Договір купівлі-продажу або інший документ, що підтверджує правомірність набуття авто (оформлюється безпосередньо в ТСЦ МВС).
- Нотаріально посвідчене доручення, якщо звертається представник.
- За потреби — висновок експертного дослідження транспортного засобу.
Чому візит до ТСЦ інформативніше
Перевірка під час перереєстрації охоплює кілька державних реєстрів одночасно. Наявність заборони хоча б в одному з них унеможливлює проведення реєстраційної дії в онлайн-форматі. Саме тому застосунок Дія інформує користувача про відмову, але роз’яснення можна отримати лише під час особистого звернення до сервісного центру МВС.