Укр
Ру

Що робити водіям під час повітряної тривоги: поради від поліції

Повітряні тривоги стали для багатьох звичним явищем і цей сигнал часто ігнорується. У поліції вирішили нагадати водіям алгоритм дій.
Що радить робити поліція водіям під час повітряної тривоги- Auto24
Євген Гудущан
logo28 квітня, 17:50
logo0
logo0 хв

Патрульна поліція Києва нагадує алгоритм дій під час повітряної тривоги. Водіям рекомендують залишити автомобіль та прослідувати в найближче укриття.

Читайте також: Евакуація автомобілів під час повітряної тривоги: як це відбувається в Києві

Якщо під час сигналу повітряної тривоги ви перебуваєте в автомобілі:

  • зупиніть авто так, щоб воно не заважало руху та швидко прямуйте до найближчого укриття;
  • якщо поблизу немає укриття, зайдіть всередину найближчої доступної будівлі та сховайтесь за двома стінами на цокольному або першому поверсі.

Якщо під час сигналу повітряної тривоги ви вдома:

  • закрийте вікна, вимкніть усі прилади та світло.
  • швидко одягніться, візьміть тривожну валізу з необхідними речами. Прямуйте до укриття та стежте за повідомленнями офіційних джерел інформації;
  • якщо поруч немає укриття, дотримуйтеся правила "двох стін".
#Новини #Поліція #Автобізнес