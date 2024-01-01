Що робити водіям під час повітряної тривоги: поради від поліції

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Патрульна поліція Києва нагадує алгоритм дій під час повітряної тривоги. Водіям рекомендують залишити автомобіль та прослідувати в найближче укриття.
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Якщо під час сигналу повітряної тривоги ви перебуваєте в автомобілі:
- зупиніть авто так, щоб воно не заважало руху та швидко прямуйте до найближчого укриття;
- якщо поблизу немає укриття, зайдіть всередину найближчої доступної будівлі та сховайтесь за двома стінами на цокольному або першому поверсі.
Якщо під час сигналу повітряної тривоги ви вдома:
- закрийте вікна, вимкніть усі прилади та світло.
- швидко одягніться, візьміть тривожну валізу з необхідними речами. Прямуйте до укриття та стежте за повідомленнями офіційних джерел інформації;
- якщо поруч немає укриття, дотримуйтеся правила "двох стін".