Що робити водіям під час повітряної тривоги: поради від поліції

Патрульна поліція Києва нагадує алгоритм дій під час повітряної тривоги. Водіям рекомендують залишити автомобіль та прослідувати в найближче укриття.

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Якщо під час сигналу повітряної тривоги ви перебуваєте в автомобілі:

зупиніть авто так, щоб воно не заважало руху та швидко прямуйте до найближчого укриття;

якщо поблизу немає укриття, зайдіть всередину найближчої доступної будівлі та сховайтесь за двома стінами на цокольному або першому поверсі.

Якщо під час сигналу повітряної тривоги ви вдома: