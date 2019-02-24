В період нестійкої зимової погоди ситуація досить ймовірна: автомобіль лежить днищем на снігу або мерзлому ґрунті, а колеса безпомічно обертаються в повітрі. Як виїхати, якщо машина "сіла на живіт"?

Цікаво, що в таку неприємність можна потрапити навіть в місті. Наприклад, рухаючись по засніженій вулиці, ви очікуєте, що сніг пухкий, і навіть якщо його глибина виявиться більше вашого кліренсу, ви зімнете його губою бампера.

Але якщо раптом з'ясовується, що під час недавньої відлиги м'який на вигляд сніг перетворився в лід і ви з розгону виїхали на цей бруствер, в такому випадку можна міцно засісти, вивісивши ведучі колеса в повітрі.

Якщо з розгону в'їхати на такий крижаний горб, вибратися можна тільки з буксира або підставивши щось під колеса за допомогою домкрата

Окремий випадок – під снігом виявляється поздовжній бордюр, мерзлий грунт або купа піску, приготованого дорожниками на випадок ожеледиці.

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Що робити, якщо застряг в колії?

Коли ви застрягли і зупинилися в снігу або бруді, важливо зрозуміти, чи справді машина сіла “на живіть” або колеса просто не можуть подолати опір пухкого дорожнього покриття. Ознакою того, що ви міцно “лягли на живіт”, буде абсолютна нерухомість автомобіля: перемикання з передньої передачі на задню, навіть при плавному поводженні з педалями, не призводять ні до найменшого розгойдування авто. Припиняйте буксування, яке тільки погіршиться становище. Виходьте з машини і оцініть ситуацію. Якщо ви “сіли на пузо”, вам потрібно забезпечити добрий контакт ведучих коліс з дорогою. Для цього є два шляхи: підставити щось під колеса (гілки, дошки, камені, цегла) або прибрати з-під днища те, на чому воно лежить. Щоб полегшити першу задачу, можна підняти машину домкратом, для другого методу знадобиться довга лопата. лднак він не спрацює, якщо ви лягли на лід – його прибрати дуже важко. Вибиратися потрібно назад, тобто в тому напрямку, з якого ви приїхали. Пасажирів попросіть вийти з салону, важкий багаж теж потрібно витягти – це збільшить дорожній просвіт і дасть колесам шанс ефективніше зачепитися за дорогу. Автомобіль можна акуратно стягнути буксиром, але для цього потрібен міцний трос і досить потужний автомобіль-тягач з грамотним водієм. Якщо є помічники, можна замінити буксирування підштовхуванням, але в чистому вигляді такий спосіб навряд чи спрацює – люди зможуть допомогти, якщо будуть діяти в парі з ведучими колесами, під які ви підклали щось тверде.

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Рекомендація Авто24

Намагайтеся пам'ятати про ймовірність сісти на пузо в нешкідливій на перший погляд ситуації, і уникайте маршрутів з сумнівним пухким покриттям – снігом або брудом. Крім втраченого часу і забрудненого одягу, можна отримати й інші клопоти – наприклад, ремонт губи бампера, вихлопної системи або відновлення антикорозійного покриття на днище.

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