В период неустойчивой зимней погоды ситуация довольно вероятная: автомобиль лежит днищем на снегу или мерзлом грунте, а колеса безпомощно вращаются в воздухе. Как выехать, если машина села на брюхо?

Интересно, что в такую неприятность можно попасть даже в городе. Например, двигаясь по заснеженной улочке, вы ожидаете, что снег рыхлый, и даже если его глубина окажется больше вашего клиренса, вы сомнете его губой бампера. Но вдруг выясняется, что во время недавней оттепели мягкий с виду снег превратился в лед и вы, с разгона выехав на этот бруствер, накрепко засели, вывесив ведущие колеса в воздухе.

Если сходу въехать на такой ледяной горб, выбраться можно только с буксира или подставив что-то под колеса при помощи домкрата.

Частный случай – под снегом оказывается продольный бордюр, мерзлый грунт или куча песка, приготовленного дорожниками на случай гололеда.

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Что делать, если застрял в колее?

Когда вы застряли и остановились в снегу или грязи, важно понять, в самом ли деле машина села на брюхо или колеса просто не могут преодолеть сопротивление рыхлого дорожного покрытия. Признаком того, что вы прочно легли на живот, будет абсолютная неподвижность автомобиля: переключения с передней передачи на заднюю, даже при плавном обращении с педалями, не приводят ни к малейшей раскачке авто. Прекращайте буксование, которое только усугубит положение. Выходите из машины и оцените ситуацию. Если вы сели на брюхо, вам нужно обеспечить плотный контакт ведущих колес с дорогой. Для этого есть два пути: подставить что-то под вывесившиеся колеса (ветки, доски, камни, кирпичи) или убрать из-под днища то, на чем оно лежит. Чтобы облегчить первую задачу, можно приподнять машину домкратом, для второго метода понадобится длинная лопата, но он не сработает, если вы легли на лед – его убрать очень трудно. Выбираться нужно назад, то есть в том направлении, с которого вы приехали. Пассажиров попросите выйти из салона, тяжелый багаж тоже нужно извлечь – это увеличит дорожный просвет и даст колесам шанс эффективнее зацепиться за дорогу. Легший на живот автомобиль можно аккуратно стянуть буксиром, но для этого нужен прочный трос и достаточно мощный автомобиль-тягач с грамотным водителем. Если есть помощники, можно заменить буксировку подталкиванием, но в чистом виде такой способ вряд ли сработает – люди смогут помочь, если будут действовать в паре с ведущими колесами, под которые вы подложили что-то твердое.

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Заледеневшая колея большой глубины – опасная ловушка для легковушек со стандартным клиренсом. Выбраться из нее будет нелегко.

Рекомендация Авто24

Старайтесь помнить о вероятности сесть на брюхо в безобидной на первый взгляд ситуации, и избегайте маршрутов с сомнительным рыхлым покрытием – снегом или грязью. Помимо потерянного времени и испачканной одежды, можно получить и другие хлопоты – например, ремонт губы бампера, выхлопной системы или восстановление антикоррозионного покрытия на днище.

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