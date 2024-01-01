Що таке проїзна частина

Більшість визначень, які містяться в українських правилах дорожнього руху, мають чітке формулювання. Однак деякі з використаних термінів не досить чітко виписані. Термін «проїзна частина» – яскравий тому приклад.

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У правилах дорожнього руху є чітке визначення:

проїзна частина - елемент дороги, призначений для руху нерейкових транспортних засобів. Дорога може мати декілька проїзних частин, межами яких є розділювальні смуги;

Але при цьому українські правила не містять чіткого визначення поняття «дороги». Це лишає певне поле для дискусій, адже сам термін «дорога» згадується у правилах дуже часто.

Що вважається проїзною частиною?

Отже, проїзною частиною слід вважати сукупність усіх смуг руху в одному напрямку, якщо зустрічні потоки розділені відбійником або іншим елементом. Якщо зустрічні потоки не розділені, то «проїзна частина» охоплює смуги руху обох напрямків.

Що входить у проїзну частину?

Як згадувалось, до проїзної частини можуть входити лише смуги руху. Інші елементи дороги, такі як узбіччя, острівці безпеки, тротуари, кишені для зупинок громадського транспорту та інше не входять до проїзної частини.

Скільки може бути проїзних частин?

На одній дорозі проїзних частин може бути декілька. Якщо зустрічні потоки розділені вибійником, бульваром або іншим елементом дороги, то проїзних частин у такому випадку як мінімум дві.

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Окрім того, зустрічаються випадки, коли смуги в одному напрямку розділені, наприклад велодоріжкою (яка не є елементом проїзної частини), або іншим елементом дороги. В таких випадках визначається кілька проїзних частин в одному напрямку.