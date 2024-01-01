Что такое проезжая часть

Большинство определений, которые содержатся в украинских правилах дорожного движения, имеют четкую формулировку. Однако некоторые из использованных терминов недостаточно четко выписаны. Термин "проезжая часть" – яркий тому пример.

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В правилах дорожного движения есть четкое определение:

проезжая часть - элемент дороги, предназначен для движения нерельсовых транспортных средств. Дорога может иметь несколько проезжих частей, границами которых являются разделительные полосы;

Но при этом украинские правила не содержат четкого определения понятия "дороги". Это оставляет определенное поле для дискуссий, ведь сам термин "дорога" упоминается в правилах очень часто.

Что считается проезжей частью?

Итак, проезжей частью следует считать совокупность всех полос движения в одном направлении, если встречные потоки разделены отбойником или другим элементом. Если встречные потоки не разделены, то "проезжая часть" охватывает полосы движения обоих направлений.

Что входит в проезжую часть?

Как упоминалось, к проезжей части могут входить только полосы движения. Другие элементы дороги, такие как обочины, островки безопасности, тротуары, карманы для остановок общественного транспорта и прочее не входят в проезжую часть.

Сколько может быть проезжих частей?

На одной дороге проезжих частей может быть несколько. Если встречные потоки разделены отбойником, бульваром или другим элементом дороги, то проезжих частей в таком случае как минимум две.

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Кроме того, встречаются случаи, когда полосы в одном направлении разделены, например велодорожкой (которая не является элементом проезжей части), или другим элементом дороги. В таких случаях определяется несколько проезжих частей в одном направлении.