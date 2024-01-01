Укр
Ру

Что такое проезжая часть

Украинские правила дорожного движения содержат четкое определение понятия "проезжая часть", поэтому каждый водитель должен знать, что означает такое выражение. Это поможет защитить свои права во время дискуссий с правоохранителями и другими участниками дорожного движения.
Как узнать, какая часть дороги относится к проезжей - Auto24

ФОТО: Авто24|

Проезжая часть: что это такое

Евгений Гудущан
logo25 августа, 19:53
logo0
logo0 мин
РЕКЛАМА

Большинство определений, которые содержатся в украинских правилах дорожного движения, имеют четкую формулировку. Однако некоторые из использованных терминов недостаточно четко выписаны. Термин "проезжая часть" – яркий тому пример.

Читайте также: Какие правила существуют для электросамокатов, моноколес и элекросткутеров

В правилах дорожного движения есть четкое определение:

проезжая часть - элемент дороги, предназначен для движения нерельсовых транспортных средств. Дорога может иметь несколько проезжих частей, границами которых являются разделительные полосы;

Но при этом украинские правила не содержат четкого определения понятия "дороги". Это оставляет определенное поле для дискуссий, ведь сам термин "дорога" упоминается в правилах очень часто.

Что считается проезжей частью?

Итак, проезжей частью следует считать совокупность всех полос движения в одном направлении, если встречные потоки разделены отбойником или другим элементом. Если встречные потоки не разделены, то "проезжая часть" охватывает полосы движения обоих направлений.

Что входит в проезжую часть?

Как упоминалось, к проезжей части могут входить только полосы движения. Другие элементы дороги, такие как обочины, островки безопасности, тротуары, карманы для остановок общественного транспорта и прочее не входят в проезжую часть.

Сколько может быть проезжих частей?

На одной дороге проезжих частей может быть несколько. Если встречные потоки разделены отбойником, бульваром или другим элементом дороги, то проезжих частей в таком случае как минимум две.

Читайте также: В полиции напомнили правила для велосипедистов

Кроме того, встречаются случаи, когда полосы в одном направлении разделены, например велодорожкой (которая не является элементом проезжей части), или другим элементом дороги. В таких случаях определяется несколько проезжих частей в одном направлении.

#Автомобилисту #Советы #Законодательство #Полиция #Безопасность дорожного движения