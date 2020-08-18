Власникам додатку в сматфоні Kyiv Smart City треб сплатити послугу та роздрукувати квитанцію.

Одна з нагальних проблем автовласників в Києві, чиї авто евакуювали – необхідність вистоювати величезні черги для того, щоб забарати своє авто зі штрафмайданчика. Для власників смартфонів, які встановили додаток Kyiv Smart City, цю проблему, схоже, подолали. Відтепер, щоб скористатися сервісом потрібно ввести дані автомобіля у додатку Kyiv Smart City. На основі цієї інформації буде створена електронна заява на повернення авто. Після цього автовласнику треба буде роздрукувати заяву і з нею поїхати на штрафмайданчик до представника поліції. Він відсканує заяву та видасть автомобіль.

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За словами директора Департаменту транспортної інфраструктури Валентина Осипова, "ми працюємо над тим, щоб не тільки розвантажити вулиці від хаотично запаркованих авто, що дуже ускладнюють рух містом, але й над тим, щоб оплатити штраф і забрати машину було комфортно, як це має бути у європейській столиці".

Щоб скористатися новим сервісом:

у додатку Kyiv Smart City перейдіть до вкладки "Міські сервіси" - "Сервіси водія" - "Евакуація" і введіть номер автомобіля. Там же можна переглянути деталі евакуації, доказову базу з фотоматеріалами.

Після того, як буде надана вся необхідна інформація, створюється електронна заява. Якщо дані внесені до 18:00, вона буде підтверджена того ж дня. Якщо після 18:00 – наступного дня, про що водій отримає сповіщення.

далі роздрукуйте заяву, підпишіть її та їдьте одразу на штрафмайданчик.

покажіть документ працівнику поліції та отримайте своє авто за кілька хвилин.

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