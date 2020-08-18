Владельцам приложения в сматфоне Kyiv Smart City надо оплатить услугу и распечатать квитанцию.

Одна из насущных проблем автовладельцев в Киеве, чьи авто эвакуировали – необходимость выстаивать огромные очереди для того, чтобы забарать свое авто со штрафплощадки. Для владельцев смартфонов, которые установили приложение Kyiv Smart City, эту проблему, похоже, преодолели. Отныне, чтобы воспользоваться сервисом, нужно ввести данные автомобиля в приложении Kyiv Smart City. На основе этой информации будет создано электронное заявление на возврат авто. После этого автовладельцу надо будет распечатать заявление и с ним поехать на штрафплощадку к представителю полиции. Он отсканирует заявление и выдаст автомобиль.

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По словам директора Департамента транспортной инфраструктуры Валентина Осипова, "мы работаем над тем, чтобы не только разгрузить улицы от хаотично запаркованных авто, которые очень затрудняют движение по городу, но и над тем, чтобы оплатить штраф и забрать машину было комфортно, как это должно быть в европейской столице".

Чтобы воспользоваться новым сервисом:

в приложении Kyiv Smart City перейдите к вкладке "Городские сервисы" - "Сервисы водителя" - "Эвакуация" и введите номер автомобиля. Там же можно просмотреть детали эвакуации, доказательную базу с фотоматериалами.

После того, как будет предоставлена вся необходимая информация, создается электронное заявление. Если данные внесены до 18: 00, она будет подтверждена в тот же день. Если после 18:00 – на следующий день, о чем водитель получит оповещение.

далее распечатайте заявление, подпишите его и езжайте сразу на штрафплощадку.

покажите документ сотруднику полиции и получите свое авто за несколько минут.

Напомним, во сколько обойдется “освобождение” авто со штрафплощадки.