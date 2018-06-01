Краще б іконку на дзеркало повісили!

Забобони та дивні вірування часом призводять до несподіваних курйозів. Саме такий випадок трапився з новозпеченим власником нового седану BMW 5 серії з Китаю.

Чоловік, щойно придбавши новеньку автівку за 80 тисяч доларів, вирішив її освятити. Ритуал було проведено за усіма правилами: автомобіль накрито червоним пологом, довкола розставлено ароматичні куріння та символічні жертвоприношення. Але з якихось причин, через 20 хвилин після початку ритуалу, червоне покривало зайнялось вогнем, котрий швидко перекинувся на машину. Поки на місце пригоди прибули пожежники, автомобіль вигорів до тла.

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