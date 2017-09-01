Кажуть, що буде не гірше за асфальт і дешевше на 30%. Тренуватись будуть на одному кілометрі дороги у львівській області.

Корпорація Ріната Ахметова ДТЕК планує реалізувати пілотний проект з ремонту дороги з використанням відходів від спалювання вугілля – шлаку.

Таку заяву оприлюднила прес-служба ДТЕК Енерго 17 травня. “Це можливість знизити витрати на укладання доріг і в той же час зменшити площі шлаковідвалів. Ми плануємо запустити пілот в Україні з проведення капітального ремонту 1 км дороги в Кам’янка-Бузькому районі Львівської області, аби оцінити ефективність проекту і впровадити найкращий світовий досвід поводження з промисловими відходами”, – сказала Ірина Вербицька, керівник департаменту екологічної безпеки ДТЕК Енерго.

Читайте також: Що робити, якщо пробило шину і немає запаски

Наразі компанія вже має готову проектно-кошторисну документацію, розроблену ДТЕК спільно з експертами Європейської комісії, а також за експертної підтримки компанії UMG Recourse. За прогнозами компанії, економія на капітальному ремонті пілотного кілометра дороги з використанням попелошлакових матеріалів складе 30%.

Європейські експерти наголошують, що для початку використання шлаку для будівництва доріг, Україна повинна розробити і прийняти належну законодавчу базу.

Коментар “Авто 24”: жителі українських сіл вже не один десяток років латають таким чином дороги біля своїх будинків, щоправда без використання “нанотехнологій” – просто висипаючи “перегар” у ями.

Також цікаво: Чому зростає ціна на автогаз в Україні у 2018 році