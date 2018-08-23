Вчора о 12 годині дня автомобіль в якому їхав Victor Kylymar було зупинено на виїзді з Києва на вулиці Богатирській працівниками поліції.

Один з поліцейських був характерному для беркутівців малиновому береті. На шевроні у нього було написано “поліція спеціального призначення”, це саме той підрозділ в якому продовжують працювати колишні беркутівці. В другого поліцейського виявився цілком стертий номер на жетоні.

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Причиною зупинки було названо “антитерористичні заходи”. Водій показав водійське посвідчення, посвідчення журналіста та інші документи на автомобіль. Поліцейський звернувся з вимогою відкрити багажник для огляду.

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Одночасно інший поліцейський звернувся до Victor Kylymar з вимогою вийти з автомобіля. Наступною його вимогою стало вивернути все з кишень і сумки. Він почав лізти до кишень та сумки. Victor Kylymar відповів, що ця вимога є незаконною, бо фактично є обшуком, а не поверхневим оглядом, на який має право поліцейський. Поліцейський відповів що він може зробити обшук і що зараз він буде лежати “мордою на асфальті”. Victor відповів що для обшуку є спеціальні підстави і окрема процедура, якщо вона буде дотримана, то жодного спротиву чинити не буде. Окрім підвищення голосу поліцейський дістав кайданки і почав погрожувати затриманням. Victor Kylymar наголосив на окремих підставах і процедурі затримання. Зрештою він погодився вивернути все з кишень і дістати все з сумки, ще раз наголосивши, що це є порушенням закону.

Після того як усі незаконні вимоги поліцейських були виконані, запаковуючи речі в рюкзак поліцейські розіграли сценку в якій ніби їх назвали “сволочами”, хоча ніхто цього не казав. Після цього вони заламали Victor Kylymar і віднесли його до КПП. На першому поверсі КПП один поліцейський притиснув його до стіни, інший дістав шокер. Окрім безлічі лайливих слів вони сказали, що “таких умніків як ти треба винищувати”. Одночасно вони тріщали шокером близько біля обличчя і тричі замахувалися склавши руку в кулак з метою вдарити по обличчю, в останній момент промахуючись.

Жодного процесуального документу щодо цього випадку складено не було. Victor Kylymar виштовхнули з КПП. В машині він помітив, що на руках є подряпини та синці і з однієї рани тече кров. На гарячу лінію ДВБ потерпілий подзвонив, заяву про злочин в прокуратуру написав. Поки що ніякої реакції на ці дії не було.