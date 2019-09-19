Вочевидь позашляховик готується до прем'єри у Токіо.

Новий Nissan Patrol вже неодноразово помічали на дорогах під час тестів, однак раніше автомобіль був майже повністю вкритий маскувальною плівкою. На останніх шпигунських знімках камуфляж майже відсутній.

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Судячи з шильдика на кормі, автомобіль, зображений на цих фотографіях, має найвищий рівень виконання – Platinum, і в такому вигляді незабаром постане на подіумі Токійського автосалону. Patrol нинішнього покоління (Y62) випускається з 2010 року, а у 2014 році був проведений незначний рестайлінг. Цього разу модернізація буде суттєвішою.

Рестайлінг торкнувся радіаторної решітки, оптики та бамперів автомобіля – традиційна схема, однак вигляд кросовера змінився суттєво. Інтер'єр також зазнав оновлення, найбільш помітні зміни всередині – пара екранів.

Фото: рендери та шпигунські фото Nissan Patrol 2020 / Kolesa, Amenaauto

Інформації про силові агрегати моделі поки що немає, однак цілком імовірно, що моторна гамма залишиться незмінною. Patrol нинішнього покоління (в Україні не представлений) оснащується бензиновими двигунами V6 4.0 (275 к.с.) і 400-сильним восьмициліндровим V8 5.6 в парі з семиступінчастою АКПП. Крім того, на окремих ринках модель пропонується у виконанні Nismo з 428-сильним мотором.

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