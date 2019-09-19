Очевидно внедорожник готовится к премьере в Токио.

Новый Nissan Patrol уже неоднократно замечали на дорогах во время тестов, однако ранее автомобиль был почти полностью покрыт маскировочной пленкой. На последних шпионских снимках камуфляж почти отсутствует.

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По предварительным данным, автомобиль, изображенный на этих фотографиях, имеет высочайший уровень исполнения – Platinum, и в таком виде скоро появится на подиуме Токийского автосалона. Patrol нынешнего поколения (Y62) выпускается с 2010 года, а в 2014 году был проведен незначительный рестайлинг. На этот раз модернизация будет существенней.

Рестайлинг коснулся радиаторной решетки, оптики и бамперов автомобиля – традиционная схема, однако облик кроссовера изменился существенно. Интерьер также претерпел обновление, наиболее заметные изменения внутри – пара экранов.

Фото: рендеры и шпионские фото Nissan Patrol 2020 / Kolesa, Amenaauto

Информации о силовых агрегатах модели пока нет, однако вполне вероятно, что моторная гамма останется неизменной. Patrol нынешнего поколения (в Украине не представлен) оснащается бензиновыми двигателями V6 4.0 (275 л. с.) и 400-сильным восьмицилиндровым V8 5.6 в паре с семиступенчатой АКПП. Кроме того, на отдельных рынках модель предлагается в исполнении Nismo с 428-сильным мотором.

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