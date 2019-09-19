Бестселлер марки в США стал в полтора раза экономичнее.

Рестайлинг оказался легким внешне, но существенным в технической части. Главное нововведение – гибридная силовая установка.

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Honda CR-V 2020 модельного года получила новые бамперы с хромированными вставками и другими гнездами противотуманок, модернизированной оптикой, свежими колесными дисками и видоизмененными патрубками выхлопной системы. Плюс соответствующие шильдики в гибридной версии.

В интерьере отличий у гибрида больше: такой кроссовер лишили рычага КПП, заменив его набором кнопок, который отвечает не только за работу трансмиссии, но и позволяет выбирать режимы движения. Кроме того, в кабине появилась цифровая панель приборов, которая умеет демонстрировать специфические для гибрида данные, а под рулем прописались “лепестки” переключения передач. Довершает список изменений беспроводное зарядное устройство под центральной консолью.

Силовую установку для гибрида заимствовали у аналогичной версии Accord. Она состоит из двухлитрового бензинового мотора и пары электродвигателей. Вместе они продуцируют 215 л.с. мощности. Динамические характеристики новинки пока не названы, как и точные цифры расхода топлива, однако Honda уверяет, что гибридная версия CR-V в полтора раза экономичнее бензиновой. Это означает, что средний показатель расхода у кроссовера составит примерно 5 литров на 100 км.

Фото: CR-V Hybrid 2020 и Honda CR-V 2020 / Honda, Motor1

Бензиновую версию модели для США будут комплектовать исключительно полуторалитровым турбомотором мощностью в 193 силы в паре с вариатором. Как и ранее, для CR-V доступен выбор привода – передний или полный.

Также производитель сообщил, что в базовую комплектацию всех CR-V отныне включен фирменный комплекс ассистентов безопасности.

Бензиновый CR-V появится у дилеров уже этой осенью, а гибрид будет доступен с начала нового года. Когда обновленная модель достанется нашему рынку – пока неизвестно.

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