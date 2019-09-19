Бестселер марки у США став у півтори рази економічнішим.

Рестайлінг виявився легким зовні, але істотним в технічній частині. Головне нововведення – гібридна силова установка.

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Honda CR-V 2020 модельного року отримала нові бампери з хромованими вставками та іншими гніздами противотуманок, модернізованою оптикою, свіжими колісними дисками і видозміненими патрубками вихлопної системи. Плюс відповідні шильдики у гібридної версії.

В інтер'єрі відмінностей у гібрида більше: такий кросовер позбавили важеля КПП, замінивши його на набір кнопок, котрий відповідає не лише за роботу трансмісії, а й дозволяє вибирати режими руху. Крім того, в кабіні з’явилась цифрова панель приладів, яка вміє демонструвати специфічні для гібрида дані, а під кермом прописались “пелюстки” перемикання передач. Довершує список змін бездротовий зарядний пристрій під центральною консоллю.

Силову установку для гібрида запозичили в аналогічної версії Accord. Вона складається з дволітрового бензинового мотора та пари електродвигунів. Разом вони продукують 215 к.с. потужності. Динамічні характеристики новинки поки не названі, як і точні цифри витрати пального, однак Honda запевняє, що гібридна версія CR-V в півтора рази економічніша за бензинову. Це означає, що середній показник витрати у кросовера становитиме приблизно 5 літрів на 100 км.

Фото: CR-V Hybrid 2020 та Honda CR-V 2020 / Honda, Motor1

Бензинову версію моделі для США комплектуватимуть виключно півторалітровим турбомотором потужністю у 193 сили в парі з варіатором. Як і раніше, для CR-V доступний вибір приводу – передній або повний.

Також виробник повідомив, що в базову комплектацію всіх CR-V відтепер включений фірмовий комплекс асистентів безпеки.

Бензиновий CR-V з’явиться у дилерів вже цієї осені, а гібрид буде доступний з початку нового року. Коли оновлена модель дістанеться нашого ринку – поки невідомо.

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