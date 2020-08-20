Водій може отримати штраф після зупинки автомобіля працівниками поліції, навіть якщо до зупинки порушень не вчиняв.

Зазвичай працівники поліції зупиняють автомобіль для «перевірки документів» та після зупинки звинувачують водія, що він не увімкнув аварійну світлову сигналізацію. Далі водій отримує постанову із штрафом у розмірі 425 грн.

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Це один із «популярних» штрафів. Щороку таких штрафів водіями сплачується декілька тисяч. Сплачуючи ці штрафи, водії не здогадуються, що за діючого нормативно-правового регулювання цей штраф є незаконний.

Дійсно, при зупинці автомобіля поліцією водій зобов’язаний увімкнути «аварійку» (п.п.9.9 ПДР).

За невиконання цієї вимоги, поліція зазвичай накладає на водія штраф у розмірі 425 грн. на підставі ч.2 ст.122 КУпАП. При цьому, зазначена норма передбачає відповідальність за користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку.

Отже, згідно з КУпАП правопорушенням вважається не будь-які порушення правил користування попереджувальними сигналами, а лише ті, які вчинені при початку руху чи зміні його напрямку.

Увімкнення аварійної світлової сигналізація згідно з нормами п.п.9.1.ґ ПДР вважається саме попереджувальним сигналом. В цей же час, зупинка на вимогу поліцейського не стосується початку руху чи зміни його напрямку.

Тому під час зупинки автомобіля водій зобов’язаний увімкнути аварійну світлову сигналізацію, як це передбачено правилами.

Однак, штрафувати за неувімкнену при зупинці автомобіля «аварійку» працівники поліції не мають права. У даному випадку штраф буде незаконним та підлягає скасуванню!

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