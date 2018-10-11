З 1 жовтня по 1 травня на всіх автомобілях поза населеними пунктами повинно бути ввімкнено ближнє світло фар. Однак штраф за таке порушення не передбачений, вважає Дорожній Адвокат.

Не виконання даної вимоги Правил дорожнього руху дійсно є порушенням, яке надає поліцейському підставу для того, щоб зупинити автомобіль і перевірити наявні документи на право керування.

Однак накласти штраф за їзду без світла вдень поліцейські не мають права, вважають деякі юристи. На їх переконання, стаття 122 Кодексу про адміністративні правопорушення, які намагаються використовувати за це порушення поліцейські, передбачає відповідальність за порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами лише при початку руху чи зміні його напрямку.

За містом можна вмикати не лише фари ближнього світла, а й прититуманки. А водії автомобілів з денними ходовими вогнями, що працюються при включеному запаленні, можуть не вмикати нічого.

А от рух з вимкненими фарами в осінньо-зимовий період теж буде порушенням, але відповідальність за це порушення настає згідно статті 125 Кодексу, як за "інші порушення правил дорожнього руху" і тягне за собою лише усне попередження. Тому накладати штраф за нього поліцейські не мають права, вважає юрист. Втім, якщо поліцейський все ж виписав протокол про порушення, його можна оскаржити в суді.

Нагадаємо, що поліцейські почали вимірювати швидкість руху на українських дорогах.