Верховна рада сьогодні, 16 лютого, розгляне в другому читанні законопроект № 2695, яким пропонується посилити відповідальність за окремі порушення правил дорожнього руху.

Так, штрафи за їзду в нетверезому вигляді пропонують штрафувати від 17 до 51 тисяч гривень, за перевищення швидкості - до 3,4 тисяч гривень.

Читайте також: Що буде, якщо не заплатити штрафи з камер автофіксації

Мінімальний штраф за найпоширеніші порушення пропонують підвищити до 510 гривень. Таке покарання хочуть ввести за:

не пристебнутий ремінь;

відсутність шолома у мотоцикліста;

неосвітлений номерний знак;

розмова по телефону за кермом без гарнітури;

порушення правил проїзду перехресть, зупинок, проїзд на заборонний сигнал світлофора, правил обгону.

За втечу з місця дорожньо-транспортної пригоди пропонують підвищити штраф з 255 до 3,4 тисяч гривень. Такий же штраф у розмірі 3,4 тисяч грн пропонують ввести за перевищення швидкості в населених пунктах більш ніж на 50 км/год. При цьому за перевищення швидкості від 20 до 50 км/год хочуть штрафувати на 340 грн.

За ненадання переваги в русі авто "швидкої", міліції або аварійній службі штраф підвищать з 510 до 680 грн. За створення аварійної ситуації доведеться заплатити 1445 грн, а за порушення, що призвело до ДТП - 850 грн.

За їзду без прав пропонують ввести штраф в 425 грн, якщо ж у водія прав немає зовсім - 3,4 тисячі грн. Водіїв, які були позбавлені прав, будуть штрафувати на 20,4 тисяч грн.

Читайте також: Сьогодні Верховна Рада розглядатиме законопроект про розширення повноважень поліції

Якщо водій перебував у стані алкогольного сп'яніння, йому буде загрожувати штраф в розмірі 17 тисяч грн (зараз 10,2 тисячі) з позбавленням водійських прав на рік. За повторне порушення протягом року - 34 тисячі грн з позбавленням прав на три роки. Якщо водій за подібним порушенням попадеться в третій раз - штраф 51 тисяча грн, позбавлення прав на 10 років і конфіскація транспортного засобу.

Пішоходам, які переходять дорогу у недозволеному місці, загрожує штраф у 255 грн (раніше був 51 грн). За порушення правил дорожнього руху велосипедистами штраф підвищать до 340 грн. За ці самі порушення, вчинені напідпитку - 680 грн, за створення аварійної ситуації - 850 грн. Нагадаємо, даний законопроект був прийнятий в першому читанні в липні 2020 року.