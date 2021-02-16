Верховная Рада сегодня, 16 февраля, рассмотрит во втором чтении законопроект №2695, которым предлагается усилить ответственность за отдельные нарушения правил дорожного движения.

Да, за езду в нетрезвом виде предлагают штрафовать от 17 до 51 тысяч гривен, за превышение скорости – до 3400 гривен.

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Минимальный штраф за самые распространенные нарушения предлагают повысить до 510 гривен. Такое наказание хотят ввести за:

не пристегнутый ремень;

отсутствие шлема у мотоциклиста;

неосветлённый номерной знак;

разговор по телефону за рулем без гарнитуры;

нарушение правил проезда перекрестков, остановок, проезд на запрещающий сигнал светофора, правил обгона.

За побег с места дорожно-транспортного происшествия предлагают повысить штраф с 255 до 3400 гривен. Такой же штраф в размере 3400 грн предлагают ввести за превышение скорости в населенных пунктах более чем на 50 км/ч. При этом за превышение скорости от 20 до 50 км/ч хотят штрафовать на 340 грн.

За непредоставление преимущества в движении авто "скорой", милиции или аварийной службе штраф повысят с 510 до 680 грн. За создание аварийной ситуации придется заплатить 1445 грн, а за нарушение, приведшее к ДТП – 850 грн.

За езду без прав предлагают ввести штраф в 425 грн, если же у водителя прав нет вовсе – 3,4 тысячи грн. Водителей, которые были лишены прав, будут штрафовать на 20 400 грн.

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Если водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, ему будет грозить штраф в размере 17 000 грн (сейчас 10,2 тысячи) с лишением водительских прав на год. За повторное нарушение в течение года – 34 000 грн с лишением прав на три года. Если водитель за подобные нарушения попадется в третий раз – штраф 51 000 грн, лишение прав на 10 лет и конфискация транспортного средства.

Пешеходам, которые переходят дорогу в неположенном месте, грозит штраф в 255 грн (ранее был 51 грн). За нарушение правил дорожного движения велосипедистами штраф повысят до 340 грн. За эти же нарушения, совершенные в нетрезвом состоянии – 680 грн, за создание аварийной ситуации – 850 грн. Напомним, данный законопроект был принят в первом чтении в июле 2020 года.