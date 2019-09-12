Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо джерел формування державного дорожнього фонду". Тепер кошти отримані від сплати штрафів за перевантаження спрямують на ремонт та утримання доріг

Верховна Рада України ухвалила Закон “Про внесення змін до Бюджетного кодексу”… №1063, спрямований на створення додаткових джерел фінансового забезпечення дорожнього господарства та заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху.

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Суть нового закону полягає у перерахуванні частини коштів, які були сплачені перевізниками у вигляді штрафів за перевантаження, у “дорожній фонд”.

Нагадаємо, що напередодні Верховною Радою був прийнятий закон №1047, що дозволяє зважувати вантажні автомобілі прямо під час руху та штрфувати перевізників заочно, в автоматичному режимі.

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