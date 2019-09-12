Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно источников формирования государственного дорожного фонда". Теперь средства, полученные от уплаты штрафов за перегрузки направят на ремонт и содержание дорог

Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс “...№1063, направленный на создание дополнительных источников финансового обеспечения дорожного хозяйства и мер по обеспечению безопасности дорожного движения.

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Суть нового закона заключается в перечислении части средств, уплаченных перевозчиками в виде штрафов за перегруз, в "дорожный фонд".

Напомним, что накануне Верховной Радой был принят закон №1047, позволяющий взвешивать грузовые автомобили прямо во время движения и штрфовать перевозчиков заочно, в автоматическом режиме.

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