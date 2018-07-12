Запас ходу скромний – усього 200 км. І швидкість невисока. Зате вантажу машина може перевозити 22 тонни.
Показана шведським стартапом Einride електрична вантажівка-безпілотник T-log призначена для транспортування лісу. Однак фірма передбачила різноманітні модифікації.
Автомобіль був представлений на Goodwood Festival of Speed у Великобританії. Роберт Фальк, генеральний директор компанії Einride, зазначив: “Einride постійно розширює кордони у створенні автономних електрокарів. З новим T-log ми готові до найсуворіших випробувань, які лише може витримати електрична вантажівка”.
Також цікаво: З броньованої вантажівки на дорогу висипалось 600 тисяч доларів (відео)
Фото: Einride T-log / Einride
Компанія оголосила технічні характеристики вантажівки:
- Погрузочна платформа – 15 євро-палет
- Запас ходу – 200 км на одному заряді
- Максимальна швидкість – 85 км/год (обмежена електронікою)
- Ємність батареї – 200 кВт-год
- Габарити – 7х2,5 метри, приблизно
- Вага при повному завантаженні – 26 тонн.
Сама вантажівка має масу близько 4 тонн, тож на платформі можна розмістити близько 22 тонн лісу чи іншої поклажі. Einride не оголосила терміни виробництва або ціни, однак натякнула, що вартість буде не надто високою, з огляду на відсутність кабіни.
Також цікаво: Вантажівка Tesla Semi матиме функцію "Шалений Макс"