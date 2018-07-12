Запас ходу скромний – усього 200 км. І швидкість невисока. Зате вантажу машина може перевозити 22 тонни.

Показана шведським стартапом Einride електрична вантажівка-безпілотник T-log призначена для транспортування лісу. Однак фірма передбачила різноманітні модифікації.

Автомобіль був представлений на Goodwood Festival of Speed ​​у Великобританії. Роберт Фальк, генеральний директор компанії Einride, зазначив: “Einride постійно розширює кордони у створенні автономних електрокарів. З новим T-log ми готові до найсуворіших випробувань, які лише може витримати електрична вантажівка”.

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Фото: Einride T-log / Einride

Компанія оголосила технічні характеристики вантажівки:

Погрузочна платформа – 15 євро-палет

Запас ходу – 200 км на одному заряді

Максимальна швидкість – 85 км/год (обмежена електронікою)

Ємність батареї – 200 кВт-год

Габарити – 7х2,5 метри, приблизно

Вага при повному завантаженні – 26 тонн.

Сама вантажівка має масу близько 4 тонн, тож на платформі можна розмістити близько 22 тонн лісу чи іншої поклажі. Einride не оголосила терміни виробництва або ціни, однак натякнула, що вартість буде не надто високою, з огляду на відсутність кабіни.

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