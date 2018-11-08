Активісти руху "Зупини Лося" провели експеримент, скільки часу економить значне перевищення швидкості в місті.

Експеримент проводився на найдовшій вулиці столиці – проспекті Перемоги. Один з учасників їхав на ньому дозволеною швидкістю – 80 км/год, інший – перевищував як міг. "Порушник" їхав і 120, і 140 км/год. Втім, через значний трафік навіть у вихідний день йому довелось постійно пригальмовувати. Середня швидкість "порушника" склала 83 км/год, "правильного" - 63 км/год.

Весь проспект "порушнику" вдалося проїхати за 6,50 хвилин, "правильному" водієві – за 8,24 хвилин. "Виграш" склав півтори хвилини. За цей час нереально ані попити кави, ані навіть сходити в туалет. А коли будуть встановлені камери, є ризик "нарватися" на штраф, створити аварійну ситуацію та потрапити в ДТП з важкими наслідками.

Дивіться відео експерименту:

Нагадаємо, що раніше активісти руху “Зупини Лося” інспектували парковки біля Генпрокуратури.