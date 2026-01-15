Скільки часу відведено на перереєстрацію авто

Після придбання транспортного засобу новий власник має 10 днів для його державної реєстрації або перереєстрації у територіальному сервісному центрі МВС. Така вимога визначена українським порядком державної реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів, затвердженим постановою кабміну № 1388.

Читайте також: Як зберегти номерний знак після перереєстрації авто

«Радимо не зволікати та дотримуватися встановленого строку, оскільки своєчасна перереєстрація — це не лише виконання законодавчих вимог, а й запорука коректності даних у державних реєстрах та відсутності зайвих організаційних питань у майбутньому», — зазначають у Головеному сервісному центрі МВС.

Плануйте візит завчасно — це заощадить час

Щоб заощадити час і зробити візит максимально комфортним, рекомендуємо планувати звернення до сервісного центру МВС завчасно. Найзручніший спосіб — скористатися онлайн-сервісом «Е-запис», який дозволяє:

обрати територіальний сервісний центр МВС;

запланувати зручну дату та час;

отримати послугу.

Які документи потрібні для реєстрації транспортного засобу

Для державної реєстрації або перереєстрації транспортного засобу необхідно мати:

паспорт громадянина України / ID-картку або інший документ, що посвідчує особу;

витяг про місце реєстрації;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

документ, що підтверджує право власності на транспортний засіб (договір купівлі-продажу, довідка-рахунок, договір дарування тощо);

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (у разі перереєстрації);

митні документи та експертний висновок (для авто, ввезених з-за кордону);

квитанції про сплату обов’язкових платежів.

Сервісні центри МВС закликають громадян не відкладати реєстраційні дії, дотримуватися встановлених строків та користуватися онлайн-сервісами.