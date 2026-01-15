Скільки часу відведено на перереєстрацію авто

ФОТО: freepik.com|
Перереєстрація авто
Після придбання транспортного засобу новий власник має 10 днів для його державної реєстрації або перереєстрації у територіальному сервісному центрі МВС. Така вимога визначена українським порядком державної реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів, затвердженим постановою кабміну № 1388.
«Радимо не зволікати та дотримуватися встановленого строку, оскільки своєчасна перереєстрація — це не лише виконання законодавчих вимог, а й запорука коректності даних у державних реєстрах та відсутності зайвих організаційних питань у майбутньому», — зазначають у Головеному сервісному центрі МВС.
Плануйте візит завчасно — це заощадить час
Щоб заощадити час і зробити візит максимально комфортним, рекомендуємо планувати звернення до сервісного центру МВС завчасно. Найзручніший спосіб — скористатися онлайн-сервісом «Е-запис», який дозволяє:
- обрати територіальний сервісний центр МВС;
- запланувати зручну дату та час;
- отримати послугу.
Які документи потрібні для реєстрації транспортного засобу
Для державної реєстрації або перереєстрації транспортного засобу необхідно мати:
- паспорт громадянина України / ID-картку або інший документ, що посвідчує особу;
- витяг про місце реєстрації;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
- документ, що підтверджує право власності на транспортний засіб (договір купівлі-продажу, довідка-рахунок, договір дарування тощо);
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (у разі перереєстрації);
- митні документи та експертний висновок (для авто, ввезених з-за кордону);
- квитанції про сплату обов’язкових платежів.
Сервісні центри МВС закликають громадян не відкладати реєстраційні дії, дотримуватися встановлених строків та користуватися онлайн-сервісами.