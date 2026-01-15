Укр
Ру

Скільки часу відведено на перереєстрацію авто

Лише 10 днів відводять українські правила на перереєстрацію авто. В органах радять не зволікати з оформленням.
Скільки днів відведено на перереєстрацію транспортного засобу- Auto24

ФОТО: freepik.com|

Перереєстрація авто

Євген Гудущан
logo15 січня, 16:09
logo0
logo0 хв

Після придбання транспортного засобу новий власник має 10 днів для його державної реєстрації або перереєстрації у територіальному сервісному центрі МВС. Така вимога визначена українським порядком державної реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів, затвердженим постановою кабміну № 1388.

Читайте також: Як зберегти номерний знак після перереєстрації авто

«Радимо не зволікати та дотримуватися встановленого строку, оскільки своєчасна перереєстрація — це не лише виконання законодавчих вимог, а й запорука коректності даних у державних реєстрах та відсутності зайвих організаційних питань у майбутньому», — зазначають у Головеному сервісному центрі МВС.

Плануйте візит завчасно — це заощадить час

Щоб заощадити час і зробити візит максимально комфортним, рекомендуємо планувати звернення до сервісного центру МВС завчасно. Найзручніший спосіб — скористатися онлайн-сервісом «Е-запис», який дозволяє:

  • обрати територіальний сервісний центр МВС;
  • запланувати зручну дату та час;
  • отримати послугу.

Які документи потрібні для реєстрації транспортного засобу

Для державної реєстрації або перереєстрації транспортного засобу необхідно мати:

  • паспорт громадянина України / ID-картку або інший документ, що посвідчує особу;
  • витяг про місце реєстрації;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
  • документ, що підтверджує право власності на транспортний засіб (договір купівлі-продажу, довідка-рахунок, договір дарування тощо);
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (у разі перереєстрації);
  • митні документи та експертний висновок (для авто, ввезених з-за кордону);
  • квитанції про сплату обов’язкових платежів.

Сервісні центри МВС закликають громадян не відкладати реєстраційні дії, дотримуватися встановлених строків та користуватися онлайн-сервісами.

#Поради #Автомобілісту #Реєстрація авто