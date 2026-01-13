Скільки гібридних авто купили українці у 2025 році: статистика

У 2025 році попит на гібридні легкові автомобілі в Україні продовжив упевнене зростання. За даними Укравтопрому, протягом року український автопарк поповнили 31,2 тисячі легкових автомобілів з гібридними силовими установками, включно з класичними гібридами (HEV) та плагін-гібридами (PHEV).

Це на 31 відсоток більше, ніж у 2024 році, що свідчить про стабільний інтерес споживачів до економніших та екологічніших рішень. Хоча темпи зростання далекі від ринку електричних моделей, але для електричок були зовсім інші правила гри, які змінились з початку 2026 року.

Структура ринку майже не змінилася порівняно з попереднім роком. Частка нових автомобілів у загальній кількості реєстрацій гібридів становила 57 відсотків, що відповідає показнику 2024 року. Таким чином, українці однаково активно купують як нові гібридні моделі в автосалонах, так і вживані автомобілі, імпортовані з-за кордону.

Лідери серед нових гібридів

У сегменті нових легкових гібридних автомобілів беззаперечним лідером ринку у 2025 році став кросовер Toyota RAV4. За рік було зареєстровано 3533 таких автомобілі, що підтверджує стабільну популярність моделі завдяки поєднанню надійності, помірної витрати пального та практичності для щоденного використання.

Друге місце за підсумками року посів компактний кросовер Toyota Yaris Cross із результатом 953 реєстрації. Третю позицію зайняв Nissan Qashqai, який обрали 872 покупці. Ці показники демонструють, що найбільший попит мають саме кросовери, які поєднують універсальність та комфорт із гібридними технологіями.

Найпопулярніші імпортовані вживані гібриди

Серед імпортованих вживаних гібридних автомобілів першість у 2025 році зберіг легендарний Toyota Prius. Протягом року в Україні було зареєстровано 815 таких авто. Модель традиційно користується попитом завдяки високій паливній економічності та перевіреній часом гібридній системі.

До трійки лідерів також увійшли Ford Escape з показником 726 реєстрацій та Ford Fusion у версії для ринку США, який обрали 687 українських автовласників. Це свідчить про сталий інтерес до американських гібридних моделей, що часто приваблюють вигіднішим співвідношенням ціни та комплектації.

Загалом результати 2025 року підтверджують, що гібридні автомобілі поступово закріплюються як один з ключових сегментів українського авторинку. В умовах зростання вартості пального та підвищеної уваги до екологічних питань саме гібриди залишаються компромісним рішенням між традиційними двигунами внутрішнього згоряння та повністю електричним транспортом.