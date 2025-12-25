BYD випустила моторну оливу для гібридів у співпраці з Mobil

Порівняно з традиційними бензиновими авто, гібридні моделі працюють у набагато складніших умовах. Двигун часто запускається та зупиняється, інколи працює короткими циклами при низьких температурах, а подекуди — різко переходить до високих навантажень.

Це створює додатковий знос деталей та підвищує ризик накопичення вологи й емульгування оливи. Саме ці фактори й стали ключовими орієнтирами для інженерів BYD й Mobil під час розробки нового продукту, пише CarNewsChina.

Показники та заявлені переваги

За офіційними даними, флагманська олива класу 0W-20 демонструє зносостійкість на 50% вищу за галузеві стандарти. Крім того, її стійкість до емульгування у 2,5 раза перевищує базові показники, що особливо важливо під час коротких поїздок узимку, коли у двигуні активно утворюється волога.

У березні 2022 року BYD повністю відмовилася від виробництва автомобілів із ДВЗ, зосередившись на електромобілях та plug-in гібридах. Сьогодні її лінійка складається з серій Dynasty та Ocean, а також преміальних суббрендів Denza, Yangwang та Fang Cheng Bao.

З січня по листопад 2025 року компанія реалізувала 4,182 млн автомобілів у Китаї, що на 11,3% більше, ніж роком раніше. Продажі за кордоном перевищили 910 тис. одиниць, зокрема майже 160 тис. у Європі, де приріст сягнув 276%. Сумарні глобальні продажі автомобілів BYD на нових джерелах енергії вже перевищили 14,7 млн одиниць.

Що це означає для ринку

Запуск спеціалізованих моторних олив для PHEV — крок, який підкреслює зміщення акцентів у галузі з простих “адаптованих” рішень до продуктів, створених виключно під гібридні технології. Для власників таких авто це означає більшу надійність, менший знос двигуна та стабільнішу роботу в різних умовах.