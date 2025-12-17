BYD представить нові електромобілі: седан Seal 08 та кросовер Sealion 08

Як повідомляє BYD, китайський автовиробник уперше показав тизери двох нових електромобілів — седана Seal 08 та SUV Sealion 08, повідомляє Carnewschina. Обидві моделі дебютують у першому кварталі 2026 року та отримають найсвіжіші технології бренду, включно з новим програмним забезпеченням і дизайнерською мовою Ocean Aesthetic 2.0.

На хвилі Ocean Series

Нові Seal 08 і Sealion 08 стануть частиною лінійки BYD Ocean Series, до якої вже входять Seagull, Dolphin, Seal та Song Plus. Обидві новинки створені на основі концепту Ocean S, який компанія показала у квітні на автосалоні в Шанхаї. Саме він задав напрямок для оновленої «морської» стилістики бренду з більш агресивними лініями та акцентом на аеродинаміку.

Seal 08: електричний седан розміром з Tesla Model 3

За попередніми даними, електричний BYD Seal 08 має довжину 4720 мм, ширину 1880 мм та висоту 1495 мм. За габаритами він майже точно відповідає Tesla Model 3, на яку, очевидно, й орієнтується новинка.

Седан буде доступний із двома варіантами акумуляторів — на 46,1 та 56,6 кВт·год. За китайським циклом CLTC запас ходу становить 470 або 545 кілометрів відповідно. Водночас у BYD натякають, що серійна версія Seal 08 отримає більшу потужність і, ймовірно, покращену автономність у порівнянні з нинішніми моделями лінійки.

Sealion 08: більший за Model Y

Флагманський кросовер Sealion 08, за даними китайських джерел, матиме довжину близько 5040 мм. Це робить його більшим за Sealion 07 і трохи більшим за Tesla Model Y. Таким чином BYD явно націлюється на сегмент сімейних та бізнес-SUV з акцентом на простір і технології.

Технічні характеристики Sealion 08 поки не розкриваються, однак очікується, що модель отримає найновіші електронні системи BYD, сучасні асистенти водіння та вдосконалену батарейну архітектуру.

Ставка на технології та 2026 рік

Попри рекордні продажі у листопаді — понад 480 тисяч нових електрифікованих авто, — темпи зростання BYD у 2025 році дещо сповільнилися. В компанії не приховують, що саме 2026 рік має стати новим етапом розвитку.

Голова та президент BYD Ван Чуаньфу нещодавно заявив інвесторам, що головна перевага компанії — це технології. Йдеться про батареї нового покоління, системи інтелектуального керування, зарядні рішення та програмні платформи. При цьому він натякнув на «великі технологічні анонси», деталі яких поки що тримають у таємниці.

Активна експансія за межі Китаю

Паралельно BYD стрімко нарощує присутність на зовнішніх ринках. Лише за минулий місяць експорт компанії зріс на 325%, а за кордон було відвантажено майже 132 тисячі автомобілів. Саме нові флагманські моделі, на кшталт Seal 08 та Sealion 08, можуть стати ключовими продуктами для подальшої глобальної експансії бренду.