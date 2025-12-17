BYD представит новые электромобили: седан Seal 08 и кроссовер Sealion 08

Как сообщает BYD, китайский автопроизводитель впервые показал тизеры двух новых электромобилей - седана Seal 08 и SUV Sealion 08, пишет Carnewschina. Обе модели дебютируют в первом квартале 2026 года и получат самые свежие технологии бренда, включая новое программное обеспечение и дизайнерский язык Ocean Aesthetic 2.0.

Кстати BYD захватил 20% украинского рынка новых авто

На волне Ocean Series

Новые Seal 08 и Sealion 08 станут частью линейки BYD Ocean Series, в которую уже входят Seagull, Dolphin, Seal и Song Plus. Обе новинки созданы на основе концепта Ocean S, который компания показала в апреле на автосалоне в Шанхае. Именно он задал направление для обновленной "морской" стилистики бренда с более агрессивными линиями и акцентом на аэродинамику.

Seal 08: электрический седан размером с Tesla Model 3

По предварительным данным, электрический BYD Seal 08 имеет длину 4720 мм, ширину 1880 мм и высоту 1495 мм. По габаритам он почти точно соответствует Tesla Model 3, на которую, очевидно, и ориентируется новинка.

Седан будет доступен с двумя вариантами аккумуляторов - на 46,1 и 56,6 кВт-ч. По китайскому циклу CLTC запас хода составляет 470 или 545 километров соответственно. В то же время в BYD намекают, что серийная версия Seal 08 получит большую мощность и, вероятно, улучшенную автономность по сравнению с нынешними моделями линейки.

Sealion 08: больше Model Y

Флагманский кроссовер Sealion 08, по данным китайских источников, будет иметь длину около 5040 мм. Это делает его больше Sealion 07 и немного больше Tesla Model Y. Таким образом BYD явно нацеливается на сегмент семейных и бизнес-SUV с акцентом на пространство и технологии.

Технические характеристики Sealion 08 пока не раскрываются, однако ожидается, что модель получит новейшие электронные системы BYD, современные ассистенты вождения и усовершенствованную батарейную архитектуру.

Ставка на технологии и 2026 год

Несмотря на рекордные продажи в ноябре - более 480 тысяч новых электрифицированных авто, - темпы роста BYD в 2025 году несколько замедлились. В компании не скрывают, что именно 2026 год должен стать новым этапом развития.

Председатель и президент BYD Ван Чуаньфу недавно заявил инвесторам, что главное преимущество компании - это технологии. Речь идет о батареях нового поколения, системы интеллектуального управления, зарядные решения и программные платформы. При этом он намекнул на "большие технологические анонсы", детали которых пока держат в тайне.

Активная экспансия за пределы Китая

Параллельно BYD стремительно наращивает присутствие на внешних рынках. Только за прошлый месяц экспорт компании вырос на 325%, а за границу было отгружено почти 132 тысячи автомобилей. Именно новые флагманские модели, вроде Seal 08 и Sealion 08, могут стать ключевыми продуктами для дальнейшей глобальной экспансии бренда.