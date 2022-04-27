122 сервісні центри у 21 області України надають обмежений перелік послуг громадянам в умовах війни.

Щотижня відновлюється робота інших сервісних центрів МВС. Не працюють наразі заклади у Донецькій, Луганській, Херсонській областях та АР Крим. Про це поінформував керівник Головний сервісний центр МВС Євген Мойсеєнко під час брифінгу в Укрінформ.

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"14 березня відновлено роботу 67 сервісних центрів МВС. Ми відкрили їх в регіонах, зважаючи на безпекову складову для громадян та наших співробітників. В той день ми планували відкрити 68 центрів, але напередодні вночі ворог поцілив ракетою в будівлю сервісного центру в Київській області. Але згодом, за допомогою сучасної технології "Starlink", ми відновили надання послуг громадянам і в столичному регіоні", - сказав Євген Мойсеєнко.

Для зручності отримання послуг у сервісних центрах МВС змінено графік роботи. Наразі заклади працюють для клієнтів 6 днів на тиждень.

"Надаємо всі послуги з перереєстрації транспортних засобів. Для зручності громадян здійснюється прийом без попереднього онлайн запису. Достатньо звернутися до сервісного центру МВС та взяти талон у терміналі", - розповів керівник ГСЦ МВС.

З дня відновлення роботи центрів надано понад 100 тисяч послуг клієнтам, з них найзапитуваніші:

видача та заміна посвідчень водія - 55 тисяч;

реєстрація авто – 33 тисячі.

Євген Мойсеєнко наголосив, що було швидко відновлено працездатність реєстрів та IT інфраструктури. Для громадян створено інформаційний портал сервісних центрів МВС, який оновлюється щогодини. Крім цього, він адаптований для зручного перегляду зі смартфону.

Портал містить усю необхідну інформацію для клієнтів. Зокрема: