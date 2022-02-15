Гарніша версія чеського хетчбека отримала 18-дюймові диски та декор під карбон.

Skoda виключила зі своєї лінійки модель Fabia RS, тому комплектація Monte Carlo – це не лише найкрасивіша, а й найспортивніша версія для нової Fabia. При цьому, як і в попередніх моделях Monte Carlo, оновлення є лише косметичними.

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Хетчбек отримав чорний декор кузову – акценти помітні на передній решітці та “фартуху”, кришках дзеркал, бічних порогах. Ззаду з’явився масивний дифузор, а напис SKODA на дверях багажника має те саме чорне покриття. Двоколірний вигляд завершує контрастний чорний дах, що тягнеться на передні стійки та задній спойлер.

Фото: Skoda Fabia Monte Carlo 2022 року / Skoda



Розмір колісних дисків для Fabia Monte Carlo починається з 16 дюймів, які можна замінити на 17-дюймові за доплату. Обидві розмірності мають знімні пластикові накладки для покращення аеродинаміки та зниження коефіцієнта опору до 0,28. Такий коефіцієнт досягається також, завдяки активній передній решітці з ґратами, що закриваються. Ті, хто готовий пожертвувати комфортом заради додаткового стилю, можуть витратитися на ще більші 18-дюймові легкосплавні колеса.

Інтер’єр оновився зі спортивними сидіннями та численними червоними акцентами. На приладовій панелі та дверних картах також є імітація карбону й біла прострочка. Діодне освітлення входить у стандартну комплектацію для Monte Carlo, а повністю цифрова панель приладів розміром 10,25 дюймів оплачується додатково.

Повністю завантажена специфікація буде включати сабвуфер, встановлений в багажнику, п’ять портів USB-C, бездротову зарядку та інформаційно-розважальний пристрій з 9,2-дюймовим екраном та 64 ГБ SSD-пам’яті для карт навігаційної системи. Skoda продаватиме Fabia Monte Carlo з дев’ятьма подушками безпеки та адаптивним круїз-контролем, що працює на швидкості до 210 км/год.

Попри те, що Fabia Monte Carlo позиціюється, як найспортивніша версія моделі, під капотом у хетчбека будуть звичайні для Fabia мотори. Вибір зводиться до 1-літрового атмосферного агрегата з віддачею у 80 к.с. і 93 Нм та 1-літрового турбомотора з показниками 95 к.с. і 175 Нм. У першому випадку хетчбек зможе набирати швидкість у 100 км/год за 15,5 секунди та досягати максимальної межі на 180 км/год, а у другому – цифри трохи кращі: 10,6 секунди до сотні та 193 км/год максимальної швидкості. Третім варіантом силової установки для Fabia Monte Carlo є двигун 1.0 TSI EVO, який має продуктивність у 110 к.с. і 200 Нм. Він також пропонує вибір між 6-швидкісною механічною або 7-швидкісною автоматичною коробкою передач. Версія з трьома педалями потребує 10 секунд для спринту до 100 км/год, тоді як її еквівалент DSG може зробити це на десяту секунди швидше. Максимальна швидкість в обох випадках однакова: 205 км/год.

Топовим варіантом мотора для Fabia Monte Carlo виступає чотирициліндровий 1,5-літровий агрегат з віддачею 150 к.с. і 250 Нм. Він поєднується виключно з DSG та набирає першу сотню на спідометрі за 8 секунд, продовжуючи прискорюватись до максимальних 225 км/год.

Чеський бренд наголошує, що універсал не повернеться в четвертому поколінні. Skoda Fabia Monte Carlo з’явиться у продажу наприкінці цього року.