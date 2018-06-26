За допомогою спеціального додатка на смартфоні тепер можна не тільки сплачувати штрафи за порушення ПДР, але і зберігати квитанції для підтвердження їх оплати.

Нерідко навіть сплачений штраф за порушення правил дорожнього руху "не зараховується” в базу Національної поліції, після чого у водія виникають проблеми. Вже через 15 календарних днів з моменту винесення постанови неоплачений штраф передається у виконавчу службу. Там він подвоюється і до суми додаються витрати цієї служби. Якщо ж людина не сплатить і після цього, можуть заарештувати її майно (наприклад, машину затримують на штрафмайданчик на першому ж КП).

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Щоб уникнути таких неприємностей, український стартап "ШТРАФИ UA" крім можливості сплатити штраф прямо з сайту або смартфона, запровадив ще одну послугу. Володар смартфона, який сплатив штраф через додаток, тепер може в будь-який момент пред'явити доказ про сплату штрафу поліцейському або виконавчій службі. Для цього у функціонал програми впроваджена послуга упорядкування та зберігання квитанцій про оплату. Автовласник також у разі необхідності може відправити їх у форматі PDF на e-mail.

Крім того, впроваджено функцію перевірки наявності штрафів за державним номером автомобіля. Якщо водій знайшов неоплачений штраф, він може оперативно сплатити, уникнувши подвійного нарахування розміру стягнення виконавчою службою.

Нагадаємо, що не включив "аварійку" - готуй штраф.