За одну мить мотоцикліст побував у халепі й став щасливчиком.

Їхав собі потихеньку, нікого не чіпав, і тут на тобі: удар ззаду, небезпека спереду. Так одразу й не скажеш, чи цей байкер бідолаха, чи то щасливчик.

Ця дорожня пригода трапилась у Австралії. У мотоцикліста ззаду врізався автомобіль. Від поштовху мотоцикл майже викинуло на сусідню смугу, якою у цей момент на високій швидкості проїжджала вантажівка. Голова байкера, що дивом утримався на мотоциклі, була на відстані у кілька міліметрів від кузову вантажівки.

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Не дивлячись на досить страшну ситуацію, байкер жартує про про цю дорожню пригоду, і не тримає на водія автомобіля зла, говорячи, що після аварії той йому допоміг, а усі збитки покриє страхова компанія.

Добре, коли люди у подібних ситуаціях зберігають присутність духу та почуття гумору, адже усе могло закінчитись набагато гірше.

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