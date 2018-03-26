Сама ідея такої подорожі може видатись божевіллям, але команда відчайдушних японців проїхала 7000 кілометрів крізь піски й пустелі на гібридному хетчбеку.

Toyota робить численні машини, які можуть брати участь у легендарному ралі Париж-Дакар, але Prius – навряд чи один з них. Хоча пройти увесь маршрут таки вдалось команді сміливців з Японії.

ACP – приватна команда, яка неодноразово брала участь у перегонах Париж-Дакар. У 1981 році Кіїчіро Йокота з ACP став першим японським водієм, який дістався до фінішу у Дакарі, за кермом Land Cruiser FJ60. Через шість років команда здобула ще одну перемогу у цьому авто-марафоні. Тож ACP добре знається на пісках Сахари. Свій гібридний Prius Prime вони провели по власному маршруту, прокладеному майже 40 років тому.



Справедливо буде відзначити, що основну частину шляху довжиною у сім тисяч кілометрів Prius Prime провів на асфальті, а у пісках йому допомагав Land Cruiser. Та все ж, цей Пріус проїхав там, куди раніше не котилось колесо гібридної легковушки. Цікаво, що під час подорожі учасники подорожі використовували Prius як джерело живлення для нагрівання їжі та води.

Нагадаємо, нещодавно кросовер Tesla Model X перетнув Сахару, однак цей електрокар має більшу прохідність, порівняно з Пріусом.

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