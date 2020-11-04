Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики 4 листопада о 12 годині має розглянути законопроект 3704 про доступне розмитнення автомобілів.

У спільноті власників нерозмитнених авто сьогодні завмерли в очікуванні. 4 листопада о 12 годині має відбутись засідання Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики на якому буде розглянуто законопроект 3704.

Читайте також: "Євробляхери" зібрались на чергову акцію протесту

Суть законопроекту – у відміні акцизу на вживані авто, створенні спеціальних умов розмитнення для пільгових категорій громадян, а також можливість ввезення автомобілів, що мають спортивну або історичну цінність.

Читайте також: Дешеве розмитнення в обмін на техогляд: що пропонує автомобілістам нова влада