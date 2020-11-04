Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 4 ноября в 12 часов должен рассмотреть законопроект 3704 о доступном растаможивании автомобилей.

В сообществе владельцев нерастаможенных авто сегодня замерли в ожидании. 4 ноября в 12 часов должно состояться заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, на котором будет рассмотрен законопроект 3704.

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Суть законопроекта – в отмене акциза на подержанные авто, создание специальных условий растаможки для льготных категорий граждан, а также возможность ввоза автомобилей, которые имеют спортивную или историческую ценность.

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