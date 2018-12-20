Постанову Кабінету Міністрів від 12.12.2018 р. №1077 офіційно опубліковано в "Урядовому кур‘єрі" сьогодні, 20 грудня 2018 р. Документ набуває чинності з дня його офіційного опублікування.

Постанова регламентує правила розмитнення “євроблях”. Найсуттєвіша новація цього документу полягає в тому, що митна вартість автомобілю, від якої нараховується мито та ПДВ, має визначатись документами, наданими особою яка размитнює автомобіль.

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Постанова кабміну місить вичерпний перелік документів, за якими визначається митна вартість. Втім, якщо у митниці є підозра, що вартість авто занижена, митники вправі користуватись каталогами Шваке (schwacke) в яких вказана завищена вартість автомобілів.

Крім того Постанова Кабміну регламентує інші дії митниці пов’язані з легалізацією автомобілів з іноземною реєстрацією, що вже експлуатувались на території України.