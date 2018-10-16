За два десятиліття створено величезну дилерську мережу, виробництво та команду професіоналів.

У 1998 році компанія "СП Автотрейдинг" розпочала співробітництво з чеською компанією ŠKODA Auto a.s. та отримала статус прямого дилера марки Skoda. Це стало початковою точкою відліку успішного шляху: від першого кроку партнерства до запуску виробництва автомобілів Skoda та виходу на лідируючі позиції бренду на ринку України.

Вже через кілька років, 19 грудня 2001 року, за участі представників ŠKODA Auto a.s. було урочисто відкрито новий український завод з виробництва автомобілів "Єврокар" у Соломоново, на Закарпатті. Старт виробництву дала флагманська SKODA Octavia. А 15 березня 2002 року було проведено сертифікацію та аудит якості продукції компанією ŠKODA Auto a.s. і видано офіційний дозвіл від концерну Volkswagen на серійне виробництво.

У перший же рік існування з конвеєру заводу зійшло майже 2 тисячі новеньких автомобілів ŠKODA. За сім років виробництво зросло у 18 разів (2008 р.) – до пікових 35,9 тис. (разом з моделями VW і Seat, що випускалися на заводі на той момент). Навіть в існуючих сьогодні умовах стагнації автомобільного ринку завод "Єврокар" залишається єдиним підприємством, що наразі виробляє легкові автомобілі в Україні. Не в останню чергу завдяки багаторічній підтримці свого чеського партнера.

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Сьогодні з впевненістю можна сказати, що результати реалізації бренду ŠKODA в Україні повністю виправдовують довіру чеської компанії ŠKODA Auto a.s., яка 20 років тому обрала в партнери Групу Компаній "Єврокар". Чеський бренд вже не перший рік впевнено утримує свою позицію у ТОП-5 українського авторинку. У 2017 році компанія Єврокар збільшила долю бренду ŠKODA на ринку до 7%, що дозволило обійняти 4 сходинку в рейтингу продажів нових автомобілів.

Протягом 7 місяців 2018 року доля марки ŠKODA досягла рекордних 8%, що ще раз підтверджує прихильність українців до чеського бренду. Запорукою таких результатів стали, в першу чергу, професійний менеджмент та команда Групи Компаній "Єврокар", яким вдалося, незважаючи на кризи та бурхливі злети і падіння ринку, побудувати та зберегти роботу заводу, створити кваліфіковану дилерську мережу "Єврокар", яка охоплює всю територію України, завжди підтримуючи як першочергову ціль орієнтованість на клієнтів, що доводить високий рівень лояльності до бренду. Певні, попереду на партнерів чекають ще більші досягнення, ще більші виклики і ще більше вражаючих прем’єр від ŠKODA в Україні!

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України зацікавився заводом "Єврокар".