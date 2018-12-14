У Європі великий седан французької марки зник зі списку пропозицій дилерів ще у 2012 році. А у Китаї й досі продається, тож для моделі підготували оновлення.

Друге покоління флагманського седана Citroen продається у Китаї з 2016 року, тож модель вирішили злегка освіжити. Здається, востаннє.

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Навіть у Китаї, де полюбляють великі седани, Citroen вдалось продати небагато С6 – за поточний рік усього 3683 автомобіля, що по міркам Китаю зовсім мало. Оновлення моделі покликане виправити цю ситуацію.

Фото: Citroen C6 / Аutohome

Зовні модель не відрізняється від колишнього седана. Головні зміни – всередині. Топовий двигун Citroen C6 – бензиновий 1.8 турбо, став більш продуктивним і тепер замість 204 к.с. видає 211. При цьому витрати пального знизились 6,6 до 6,4 л/100 км.

У продаж в Китаї оновлений Citroen С6 надійде на початку наступного року.

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