Вантажний корабель Felicity Ace відбув із Німеччини 10 лютого і мав прибути до США вранці 23 лютого з партією автомобілів концерну Volkswagen. 16 лютого на шляху до пункту призначення, поблизу Азорських островів, на судні трапилась пожежа, яка триває й досі. Слідству вдалось встановити причини аварії.

На борту Felicity Ace знаходилось близько чотирьох тисяч автомобілів концерну Volkswagen, в тому числі розкішних брендів. Команду корабля з 22 осіб вдалось евакуювати. Зараз з’ясувалась причина пожежі.

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За даними Reuters, причиною пожежі став вибух літій-іонної батареї одного з електромобілів на борту корабля. Вогонь перекинувся на сусідні машини, а далі пожежа поширилась на увесь трюм та інші яруси Felicity Ace. Начальник португальського порту Орта Хоао Мендес Кабекас заявив, що автовоз не вдається загасити через брак спеціальних засобів та досвіду для ліквідації подібної пожежі.

Кабекас також зазначив, що порт не може прийняти судно, яке дрейфує в океані – 200-метровий корабель просто не поміститься у 33-метровому проході до порту. Залишати його в океані також не можна, оскільки його затоплення загрожує екологічною катастрофою. Човен хочуть відбуксирувати в один із європейських портів або на Багамські острови, де вже будуть гасити пожежу. Буксири мають прибути лиш у середу, 23 лютого.

Немає точних даних про усю партію автомобілів, які були на борту Felicity Ace, однак Porsche повідомила про 1100 своїх машин на борту, а Bentley підтвердила ще 189 одиниць своєї техніки. Переважну більшість решти обсягу складали автомобілі Audi та Volkswagen. Врятувати машини вже немає жодних шансів. Хоча точні підрахунки поки не оприлюднювались, сума збитків, ймовірно, сягає сотень мільйонів доларів.



Фото: пожежу на борту Felicity Ace вдалось загасити лише зовні, у трюмі все ще є вогонь / Handout via REUTERS