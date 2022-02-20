Грузовой корабль Felicity Ace отбыл из Германии 10 февраля и должен был прибыть в США утром 23 февраля с партией автомобилей концерна Volkswagen. 16 февраля на пути в пункт назначения, близ Азорских островов, на судне произошел пожар, который продолжается до сих пор. Следствию удалось установить причины аварии.

На борту Felicity Ace находились около четырех тысяч автомобилей концерна Volkswagen, в том числе роскошных брендов. Команду корабля из 22 человек удалось эвакуировать. В настоящее время выяснилась причина пожара.

Смотрите также Dacia Logan 2021 года выпуска разогнали до максимальной скорости: видео

По данным Reuters, причиной пожара стал взрыв литий-ионной батареи одного из электромобилей на борту корабля. Огонь перекинулся на соседние машины, а затем пожар распространился на весь трюм и другие ярусы Felicity Ace. Начальник португальского порта Орта Хоао Мендес Кабекас заявил, что автовоз не удается потушить из-за нехватки специальных средств и опыта для ликвидации подобного пожара.

Кабекас также отметил, что порт не может принять дрейфующее в океане судно – 200-метровый корабль просто не поместится в 33-метровом проходе в порт. Оставлять его в океане тоже нельзя, поскольку его затопление чревато экологической катастрофой. Лодку хотят отбуксировать в один из европейских портов или на Багамские острова, где уже будут тушить пожар. Буксиры должны прибыть в среду, 23 февраля.

Нет точных данных обо всей партии автомобилей, которые находились на борту Felicity Ace, однако Porsche сообщила о 1100 своих машинах на борту, а Bentley подтвердила еще 189 единиц своей техники. Подавляющее большинство остального объема составляли автомобили Audi и Volkswagen. Спасти машины уже нет никаких шансов. Хотя точные подсчеты пока не обнародовались, сумма ущерба, вероятно, достигает сотен миллионов долларов.

Фото: пожар на борту Felicity Ace удалось потушить только снаружи, в трюме все еще есть огонь / Handout via REUTERS