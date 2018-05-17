Побачивши таку картину зранку, можна й серцевий напад отримати! Добре, що в чоловіка виявилось гарне почуття гумору.

Чого не зробиш, аби лиш не нудьгувати. Учні старших класів з міста Камберленд у штаті Вісконсін підготували цей пранк для директора своєї школи. Ризикували, хлопці!

Перед шкільним випускним американські школярі за старою традицією виробляють усілякі дурощі, аби вчителі та місто запам’ятоло цей випуск. Компанія хлопців з Камберленду, поза сумнівом, заслужила собі славу на довгі роки.

Узявши задню частину старого Pontiac Grand Am GT, на котрий чекала вторинна металопереробка, хлопці прилаштували шматок автомобіля до стіни школи, за якою знаходиться кабінет директора, вкрай правдоподібно імітувавши жахливу аварію.

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Свій пранк юнаки вирішили викорстати на благо, сфотографувавшись біля місця “аварії” з плакатом, що закликає не сідати п’яним за кермо. Хлопці кажуть, що ідея прийшла до них випадково, коли вони розбирали старий Pontiac – один з друзів нещодавно придбав цю автівку, та вирішив позбутись її через серйозні проблеми передньої підвіски.

“Ми відрізали від машини задню частину, завантажили на трейлер і збирались везти на звалище, коли комусь прийшла думка влаштувати невеличке інсценування”, – розповів місцевому виданню один з хлопців на ім’я Конур Пасо.

Прихопивши кілька цеглин, скотч та пакети для сміття, вони поїхали до школи, де усього за сім хвилин облаштували “місце аварії”. Цікаво, що врешті решт хлопців не лише не наказали, а навіть похвалили: місцеві копи назвали цей пранк “одним з найкращих пранків Камберлендьких старшокласників усіх часів”.

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