Через розпорядження Гройсмана щодо контролю за контрабандою оформлення вантажів в контейнерах на Одеській митниці призупинилось.

Про зупинку митного оформлення вантажів в контейнерах, в тому числі автомобілів зі США, повідомили одразу кілька джерел на Одеській митниці. Останніми днями розмитнення товарів в контейнерах здійснюють лише ті компанії, котрі працюють "вбілу", тобто без порушень законодавства. А таких на Одеській митниці одиниці, відзначають анонімні джерела.

Ті ж імпортери, які використовують "схеми" для мінімізації митного оформлення, поки що вичікують. Таким чином, в Одеському порту зараз зібралося близько 4 тисяч контейнерів, які власники не подають на розмитнення.

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Прес-служба Одеської митниці повідомляє, що її служби працюють в штатному режимі та готові оформити вантажі, як тільки-но власники подадуть їх на оформлення. "Ми оформляємо вантажі лише в тому випадку, якщо власник цього вантажу або уповноважена ним особа подає вантаж до оформлення. Якщо вони з якихось причин не подають вантаж до оформлення, відповідно, ми його і не оформляємо... Якщо і є якісь моменти, то вони пов'язані не з роботою митниці, а з власниками вантажів ", - говорить прес-секретар митниці Олена Гусєва.

При цьому вона допустила можливість певних коливань статистики оформлень через довгі вихідні та останніх нововведень у сфері митного контролю.

Нагадаємо, що Гройсман хоче встановити камери на митницях.