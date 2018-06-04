У травні український авторинок остаточно втратив динаміку, та перейшов до стагнації. Очевидно, що в разі стабільності митного законодавства та курсу національної валюти очікувати суттєвого зростання ринку не варто.

Як повідомляє AUTO-Consulting, в травні зусиллями всіх автодилерів було продано 6494 нових легкових автомобілів, що на 1,1% менше, ніж в попередньому місяці. На тлі ж минулорічного травня ріс виявився мінімальним - 0,17%.

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Останні місяці український ринок нових легкових автомобілів демонструє загасаючу динаміку. За підсумками 5 місяців обсяг реалізації склав 32213 авто, що лише на 9% більше, ніж роком раніше. Все йде до того, що влітку зростання продажів може взагалі припиниться. Симптоми цього вже відчувалися в травні.

У травні лідерство міцно утримувала Toyota з показником 12,5% ринку, але наростити обсяг продажів їй також не вдалося. А ось Renault додала майже 10% до квітневого результату. Поліпшив свої позиції і Hyundai, який в травні став №3 на українському ринку.

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Після скандалу з сертифікацією різко впали продажі у Volkswagen, що дало шанс обійти його конкурентам. У травні нарощували продажі дилери Kia (+ 25%), Ford (+ 42%), що в підсумку змінило розстановку сил в Топ-10 найбільш продаваних автомобілів в Україні.

Активізувалися і продажі преміальних брендів. Так, BMW змогла на 24% підвищити продажі на тлі стагнуючого ринку, але наздогнати показники Audi їй поки не вдалося. Буквально за крок від «баварців» йдуть дилери Mercedes-Benz. А ось інтерес до решти преміум-брендам в травні був дуже слабким. Позначився почався сезон відпусток і затяжні вихідні.

Зовсім інша тенденція була в бюджетному сегменті. Тут, активно додавали в продажах Chery, Lada, Jac і навіть ЗАЗ.

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