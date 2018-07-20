Таке рішення прийняв Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області.

Суд визнав незаконними дії митниці по накладенню штрафу 1,7 мільйона за використання громадянином України автомобіля на іноземній реєстрації, ввезеного в режимі "тимчасове ввезення".

Автомобіль було ввезено в Україну іноземцем в режимі "тимчасове ввезення" строком до 1 року, повідомляє “Дорожній Адвокат”. За декілька днів до закінчення річного строку, вивезення цього автомобіля за межі здійснював громадянин України на підставі доручення, наданого іноземцем. Іноземця під час перетину митного кордону в автомобілі не було.

Такі дії розцінено митницею як порушення 380 Митного кодексу та зроблено висновок, що громадянин, будучи резидентом України, неправомірно користувався вказаним транспортним засобом з іноземною реєстрацією. На підставі ст. 485 Митного кодексу митницею винесено постанову про накладення штрафу в розмірі 300 відсотків несплачених митних платежів. Сума штрафу склала аж 1 724 619 гривень.

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Не погоджуючись із діями митниці, громадянин використав своє право оскаржити дії митниці в суді.

06 липня 2018 року Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області, розглянувши матеріали справи, зробив висновок про відсутність в діях громадянина України складу правопорушення, передбаченого ст.485 Митного кодексу.

За наслідками розгляду справи суд визнав постанову митниці незаконною та скасував штраф у розмірі 1,7 мільйона гривень.

Щоправда, митниця ще може подати апеляцію.

Нагадаємо, що це не перший випадок, коли суд прийняв сторону "євробляхаря"