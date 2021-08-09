Переважна більшість українських водіїв звикли до того, що за незаконну зупинку автомобіля поліцейські не несуть жодної відповідальності. Проте незаконна зупинка є перевищенням службових повноважень, а у деяких випадках за такі дії передбачена навіть кримінальна відповідальність.

Водій здійснював рух на автомобілі та не порушував жодних Правил дорожнього руху. Навпроти їхали працівники поліції. Один з працівників поліції під час руху вирішив перевірити у службовому планшеті за номерними знаками історію цього автомобіля щодо скоєних у минулому порушень ПДР.

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Під час перевірки інформації в службовій базі даних “Армор”, інспектор виявив, що на водія цього автомобіля раніше складався протокол за статтею 130 КУпАП (керування в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння).

На підставі цієї інформації, співробітники поліції вирішили повторно перевірити, чи не перебуває водій автомобіля знову у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Розвернувшись та увімкнувши проблискові маячки синього та червоного кольору, працівники поліції наздогнали цей автомобіль і подали вимогу водію зупинитись.

Під час зупинки водій попросив повідомити його про причини зупинки. Як причину зупинки інспектори зазначили його “негативну історію” в частині притягнення до відповідальності за керування у стані алкогольного сп’яніння.

На місці зупинки водію повідомили про необхідність проїхати до медичного закладу. Вимагали від нього показати руки на предмет тремтіння, а також плюнути на землю з метою перевірки в`язкості його слини.

Однак після спілкування з водієм інспектори побачили, що жодні ознаки алкогольного сп’яніння були відсутні. Тому на водія склали звичайну постанову за порушення ПДР, якого він фактично не вчиняв. Штраф становив 510 грн на підставі ч.2 ст.122 КУпАП.

Оцінка дій працівників поліції судом

Обурений такими діями, водій оскаржив штраф поліції в суді. Суд визнав відсутність з боку водія порушень ПДР та скасував штраф поліції.

Однак цим суд не обмежився. Суд вирішив детальніше дослідити саме законність зупинки автомобіля працівниками поліції і надати їх діям окремої оцінки.

Переглянувши відеозаписи з камер працівників поліції, суд дослідив, що дійсно – реальною причиною зупинки була наявна в інформаційній базі поліції інформація про керування водієм цього автомобіля в минулому в стані алкогольного сп’яніння.

Також суд дослідив, що окрім “негативної історії” в базах даних поліції, жодних інших законних підстав для зупинки автомобіля, передбачених статтею 35 Закону “Про національну поліцію”, у працівників поліції не було.

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Суд наголосив: навіть за умови, якщо особа декілька разів вчинила правопорушення, це не дає підстав працівникам поліції її переслідувати та зупиняти безпідставно автомобіль.

Працівники поліції не можуть свавільно переслідувати та зупиняти кожну особу, щодо якої в інформаційних базах даних зазначені відомості про попереднє її притягнення до адміністративної чи іншої відповідальності.

Суд визнав дану безпідставну зупинку порушенням прав людини, що гарантовані Конституцією.

За наслідками розгляду справи суд виніс окрему Ухвалу, якою передав вказані матеріали на розгляд керівництву поліції. При цьому, суд зобов’язав проінформувати про вжиті відносно працівників поліції заходи щодо притягнення їх до відповідальності (Справа №136/651/21).

Зважаючи на виявлені грубі порушення прав людини, які гарантовані Конституцією, працівників поліції можуть притягнути навіть до кримінальної відповідальності.

Таким чином, якщо Ваш автомобіль зупинено безпідставно, Ви маєте право просити в суді винести окрему Ухвалу щодо проведення за фактами безпідставної зупинки службового розслідування та притягнення інспекторів до відповідальності.