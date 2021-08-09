Подавляющее большинство украинских водителей привыкли к тому, что за незаконную остановку автомобиля полицейские не несут никакой ответственности. Однако незаконная остановка является превышением служебных полномочий, а в некоторых случаях за такие действия предусмотрена даже уголовная ответственность.

Водитель совершал движение на автомобиле и не нарушал никаких Правил дорожного движения. Напротив ехали сотрудники полиции. Один из сотрудников полиции во время движения решил проверить в служебном планшете по номерным знакам историю этого автомобиля относительно совершенных в прошлом нарушений ПДД.

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Во время проверки информации в служебной базе данных “Армор” инспектор обнаружил, что на водителя этого автомобиля ранее составлялся протокол по статье 130 КуоАП (управление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения).

На основании этой информации сотрудники полиции решили повторно проверить, не находится ли водитель автомобиля вновь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Развернувшись и включив проблесковые маячки синего и красного цвета, сотрудники полиции догнали этот автомобиль и подали требование водителю остановиться.

Во время остановки водитель попросил сообщить ему о причинах остановки. В качестве причины остановки инспекторы отметили его "негативную историю" в части привлечения к ответственности за управление в состоянии алкогольного опьянения.

На месте остановки водителю сообщили о необходимости проехать в медицинское учреждение. Требовали от него показать руки на предмет дрожи, а также плюнуть на землю с целью проверки вязкости его слюны.

Однако после общения с водителем инспекторы увидели, что какие-либо признаки алкогольного опьянения отсутствовали. Поэтому на водителя составили обычное постановление за нарушение ПДД, которого он фактически не совершал. Штраф составлял 510 грн на основании ч. 2 ст. 122 КУоАП.

Оценка действий сотрудников полиции судом

Возмущенный такими действиями, водитель обжаловал штраф полиции в суде. Суд признал отсутствие со стороны водителя нарушений ПДД и отменил штраф полиции.

Однако этим суд не ограничился. Суд решил детальнее исследовать именно законность остановки автомобиля сотрудниками полиции и придать их действиям отдельную оценку.

Просмотрев видеозаписи с камер работников полиции, суд исследовал, что действительно реальной причиной остановки была имеющаяся в информационной базе полиции информация об управлении водителем этого автомобиля в прошлом в состоянии алкогольного опьянения.

Также суд исследовал, что кроме “негативной истории” в базах данных полиции, никаких других законных оснований для остановки автомобиля, предусмотренных статьей 35 Закона “О национальной полиции”, у сотрудников полиции не было.

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Суд подчеркнул: даже при условии, если лицо несколько раз совершило правонарушение, это не дает оснований работникам полиции его преследовать и останавливать безосновательно автомобиль.

Сотрудники полиции не могут своевольно преследовать и останавливать каждого человека, в отношении которого в информационных базах данных указаны сведения о предварительном его привлечении к административной или иной ответственности.

Суд признал данную безосновательную остановку нарушением прав человека, гарантированных Конституцией.

По результатам рассмотрения дела суд вынес отдельное определение, которым передал указанные материалы на рассмотрение руководству полиции. При этом, суд обязал проинформировать о принятых в отношении работников полиции мерах по привлечению их к ответственности (дело №136/651/21).

Ввиду выявленных грубых нарушений прав человека, которые гарантированы Конституцией, сотрудников полиции могут привлечь даже к уголовной ответственности.

Таким образом, если Ваш автомобиль остановлен безосновательно, Вы имеете право просить в суде вынести отдельное Определение о проведении по фактам безосновательной остановки служебного расследования и привлечения инспекторов к ответственности.